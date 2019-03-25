Tavşanlı Kaymakamı'ndan Tam İsabet

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz Kutlaması ilginç görüntülere sahne oldu.Kılıç Kalkan ekibi, Halk oyunları gösterisi ve Türk Okçuluğu talimi gibi birçok etkinliğin yer aldığı programa, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.Görkemli bir şölen havasında geçen baharın müjdecisi ve "yeni gün" olarak bilinen Nevruz etkinliğinde, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara da ok atış taliminde attığı oklar ile hedefi vurarak büyük alkış aldı.Okulun kız ve erkek halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından yoğurtta para bulma, elma yeme, yumurta taşıma, balon patlatma gibi müsabakalar düzenlendi. Yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanmasından sonra çekiçle örs dövüldü. - KÜTAHYA