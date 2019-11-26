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Tavşanlı Kızılay Şube Başkanı Serdaroğlu'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

Tavşanlı Kızılay Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

26.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:39Tavşanlı Kızılay Şube Başkanı Serdaroğlu'ndan Rektör Uysal'a ziyaret
Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Mümtaz Serdaroğlu'na DPÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik eşlik etti.

Görüşmede Rektör Uysal, 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay'ın, kurulduğu tarihten itibaren savaşta ve barışta ülkemizin sıkıntılı günlerinde varlığını göstererek insanlığa çok büyük katkılar sunduğunu belirterek Kızılay Tavşanlı Şubesi özelinde tüm Kızılay teşkilatına ve Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik'e teşekkür etti.

Serdaroğlu'da Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetlerinde aktif faaliyet gösteren ve insanların en zor anlarında barınma, yemek ve sağlık gibi ihtiyaçlarına destek sağlayan Kızılay teşkilatı adına Rektör Uysal ve öğretim üyesi Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Görüşme sonunda Rektör, tasarımı İsmet Çelik başkanlığında Makine Mühendisliği bölümü tarafından yapılan ve Üniversitenin, Kızılay'ın çalışmalarına ve tanıtımlarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay ile iş birliği içinde ürettiği kumbara özelliği de olan nostaljik Kızılay çadırı maketinin ilk örneğini Tavşanlı Kızılay Şube Başkanı Serdaroğlu'na sundu. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kızılay, Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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