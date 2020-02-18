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Tavşanlı Süt Birliği'nde Kudret Sarı Güven tazeledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.

18.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:29Tavşanlı Süt Birliği'nde Kudret Sarı Güven tazeledi
'nın ilçesinde Süt Üreticileri Birliği seçimi gerçekleşti.

Tavşanlı Kültür Sarayında gerçekleştirilen seçime, AK Parti Tavşanlı ilçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel ve süt üreticileri katıldılar.

Gerçekleştirilen seçimde Kudret Sarı ve İsmail Yavuz yönetimi 2 liste ile yarıştı. Seçim sonrası, Kudret Sarı 267'ye 163 oy çokluğu ile yeniden Süt Üreticileri Tavşanlı Başkanı oldu.

Oluşturulan yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu, Başkan Kudret Sarı, yönetim kurulu üyeleri Muhterem Arslan, Ahmet Acar, Osman Solmaz, Hasan Durak. - KÜTAHYA

Tavşanlı, AK Parti, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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