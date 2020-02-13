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Tavşanlı Taekwondo sporcularının başarısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden, Kütahya'daki Taekwando müsabakalarına katılan sporcular başarılı sonuçlar aldı.

13.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:40Tavşanlı Taekwondo sporcularının başarısı
'nın ilçesinden, Kütahya'daki Taekwando müsabakalarına katılan sporcular başarılı sonuçlar aldı.

Tavşanlı Taekwondo Gençlik ve Kulübü 8 Sporcu Kütahya'da düzenlenen Okullar arası ve Analig turnuvasından madalya ile döndüler. Derece alan sporcular, bölge ve gurup yarışmalarında Kütahya'yı temsil edecekler.

Kütahya'da düzenlenen turnuvada Şevval Gizir altın madalya, Nurceren Kara, Naz Elitok, Yunus Emre Ölmez gümüş madalya, Hatice Yıldız, Ceyda Duymuş, Feride Nur Bozkurt, Buse Uslu ise bronz madalya kazandılar. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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