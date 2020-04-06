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Tavşanlılı muhtar "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" rafı oluşturdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" denilerek gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu raf hazırlandı.

06.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:42
Tavşanlılı muhtar
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" denilerek gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu raf hazırlandı.

Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi Muhtarlığı tarafından Korona virüs Covid-19 salgının yaşandığı bu günlerde ihtiyacı olan kişiler için Damla Sokak üzerinde temel ihtiyaçların bulunduğu raf oluşturuldu.

Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, "Kültürümüzde de var olan dayanışma örneği İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın diyerek bir raf oluşturduk. Güzel bir uygulama ile dayanışma örneği teşkil ettiğine inanıyoruz. Vatandaşların hareketinin yoğun olduğu, buraya ihtiyaç maddeleri koyabilecekleri bir yer olsun istedik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Adem Benli, "Mahallemizdeki bu uygulamadan dolayı memnunuz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Kutlu da, bu uygulama harici de mahallede faaliyetlerin bulunduğunu ifade ederken, "Stant haricinde gerektiğinde isteyen kişilere hanelerine sıcak yemek götürülecektir" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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