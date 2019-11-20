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Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü

Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştüAntalya'nın Serik ilçesinde tavuk dönerci Mustafa Aldemir'in, yanlarına yaklaşan tavuğu yakalamak isterken oturduğu sandalye kırılınca yere düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

20.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:10
Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü
'nın ilçesinde tavuk dönerci Mustafa Aldemir'in, yanlarına yaklaşan tavuğu yakalamak isterken oturduğu sandalye kırılınca yere düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aldemir, Devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı, beni tuş etti. Tavuk şu anda 1-0 galip, rövanş ne olur bilemem dedi.
Serik'in Yeni Mahalle zabıta karakolu arkasında tavuk döner restoranı işleten Mustafa Aldemir, bir arkadaşıyla iş yerinin önünde sohbet ederken, yanlarına yaklaşan tavuk, masanın altına girdi.
Mustafa Aldemir, hayvanı yakalamak için hamle yaptı. Ancak bu sırada oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. Dengesini kaybeden Mustafa Aldemir, yere yığılırken, tavuk ise kaçıp uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'TAVUKLA MÜCADELEM SÜRECEK'
Mustafa Aldemir, Güler misin, ağlar mısın cinsinden bir olay oldu. Arkadaşımla iş yerinin önünde otururken, ben de aynı zamanda panik atak var. Tavuğun geldiğini hafif hissettim. Bir refleksle onu yakalamak istedim. Tavuk bizden hızlı çıktı. Elim o anda boşa çıktı. Yük binince sandalyenin ayağı kırıldı. Küçük bir kaza atlattık. Düşünce ayaklarım havalandı. Bir an şok yaşadım. Arkadaşlar şaka yaptığımı sandı, beni kaldırdı. O anda dönerim az kalmıştı. 'Köy tavuğundan bir döner yapalım' dedim. Devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı, beni tuş etti. Saat 14.00 ile 17.00 arası ziyaretime geliyor. Tavuk şu anda 1-0 galip, rövanş ne olur bilemem. Tavukla mücadelem sürecek. O inat ediyor döner olmamak için dedi.
Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü

Yeni Mahalle, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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