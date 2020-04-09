Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü

ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirip, öldürdü. Köpeklerin sahibi Ramazan Baysal'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi arıyor.

Olay, gece belirlemeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Baysal'a ait çiftliğe gelen kişi yada kişiler, 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirdi. Sabah bahçeye çıkan Ramazan Baysal, köpeklerin ölüsüyle karşılaştı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Baysal, "Onlar benim çocuklarım gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Neden böyle bir vicdansızlık yaptıklarını anlamıyorum" dedi.Baysal'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA