Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü

ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirip, öldürdü.

09.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:42
Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü

ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çiftlikteki 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirip, öldürdü. Köpeklerin sahibi Ramazan Baysal'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi arıyor.

Olay, gece belirlemeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Baysal'a ait çiftliğe gelen kişi yada kişiler, 3 cins av köpeğine zehirli tavuk yedirdi. Sabah bahçeye çıkan Ramazan Baysal, köpeklerin ölüsüyle karşılaştı. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Baysal, "Onlar benim çocuklarım gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Neden böyle bir vicdansızlık yaptıklarını anlamıyorum" dedi.Baysal'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Büyükçekmece'de sağlık ocaklarına dezenfektan makinesi monte edildi - Haber 13:30: 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' - Haber 13:30: Oxijen'den korona savaşçılarına billboardlu teşekkür - Haber 13:30: Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı - Haber 13:30: Mardinli fırıncıdan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber