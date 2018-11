"Tavuk karası" hastası çocuk yardım bekliyor

15 Kasım 2018 Perşembe 09:46



"Tavuk karası" hastası çocuk yardım bekliyorHer geçen gün dünyası daha da kararan çocuğun yardım çığlığıBURSA - Bursa 'da yaşayan Balcı çifti, halk arasında tavuk karası olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastası olan çocuklarını tedavi ettirmek için yardım bekliyor. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Aydın ve Leyla çiftinin 3 çocuğu bulunuyor. Büyük çocukları Muhammet'in tavuk karası ya da gece körlüğü olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı bulunuyor. 12 senedir birçok doktora göstererek Muhammet'in hastalığına tedavi arayan aile, bir yandan da en küçük çocuklarının astım hastalığıyla mücadele ediyor. Muhammet'in gün geçtikçe görme kaybını yitirmesi üzerine aile yetkililerden yardım istedi."Tedavisi yok""Yaşadıklarını anlatan anne Leyla Balcı, "Doktorlar tedavisi olmadığını söyledi. 6 yaşından beri hastaneye gidip geliyoruz. 2014'de "maküla ödemi" diye teşhis konuldu. Ödem için her iki gözüne de kortizon iğnesi vuruldu. 7 Kasımda gittiğimizde doktor, bundan sonrası için yapılacak bir şey olmadığını, sadece takibe alarak ayda bir kontrol edeceklerini ifade etti" dedi.Muhammet'in hastalığıyla ilgilenerek aileye destek olan komşuları Filiz Yıldırım , "Muhammet'i altı senedir tanıyorum. Buraya taşındıklarında tanıştık. Altı senedir gözlerinde sıkıntı olduğunu biliyordum, ama önceleri bu kadar değildi. Şimdi daha çok dikkatimi çekti. Sofraya oturduğunda kaşığı tutuş şekli değişti. Telefona bakma şekillerinin değiştiğini fark ettim. Leyla arkadaşım birçok yere başvurdu, özel hastanelere de gittik. Ama hiçbir yerde tedavisinin olmadığını söylediler. Muhammet'i tedavi edebilecek birinden yardım istiyoruz" diye konuştu."Kör olduğunda bana getirin"Tedavinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Gitgide daha çok körleşiyor. Şu an bir nebze görüyor olsa da tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Doktorların artık çok geç kaldınız ya da geç geldiniz demesini istemiyoruz. 2004'den beri tedavi görüyor. Geç olmadan tedavisinin olmasını istiyoruz" diye konuştu.Tedavi ücretleri hakkında bilgi veren Yıldırım, "Üç ayda bir ödem iğnesi oluyor. Gözlerinde ödem oluşuyor. Sağlık Bakanlığı 'ndan izin alınarak vurulan bir iğne. Her bir gözüne yapılan iğneye 600 TL ücret veriyoruz. Muhammet'in en küçük kardeşinde de astım rahatsızlığı var. Ailesi hem küçük kardeşi hastaneye getirip götürüyor, hem de Muhammet'e bakıyor. Maddi anlamda da çok sıkıntılılar. İki göze de iğne yapılınca her göze 600 TL vermek zorunda kalıyoruz. Vurulan iğnelerden de herhangi bir fayda görülmüyor, git gide daha da kötüleşiyor gözleri. Tamamen gözlerini kaybetme ihtimali var, doktoru gözleri kör olunca bana getirebilirsiniz demişti. Ama kör olduktan sonra hiçbir tedavisi olmayacağını da biliyoruz. İnsanlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" dedi.