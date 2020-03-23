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Tavuk kovalayarak UNESCO'nun gözüne girdiler

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, Uluslararası Matematik Birliği'nin belirlediği "Matematik her yerde" projesi kapsamında çektikleri kısa videoyla ses getirdi.

23.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33
Tavuk kovalayarak UNESCO'nun gözüne girdiler

Tavuk kovalayarak dünyaca ünlü matematikçileri mest ettiler

Tavuk kovaladıkları 15 saniyelik klipleriyle dünyaya açılan Enderunlu çocuklar, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan akranlarına "Matematik en eğlenceli dakikalarımız olabilir. Bu bizim elimizde Evinizdeki her şeyde matematik var" dedi.

UNESCO tarafından ilan edilen 14 Mart Dünya Matematik Günü nedeniyle her yıl yapılan kutlamalara bu sene yenisi eklendi. Uluslararası Matematik Birliği tarafından "Matematik Her Yerde" temasıyla birçok faaliyete imza atıldı. Bu amaçla her ülkenin kendi diliyle matematiğin nerede olduğunu anlatan 15 saniyelik kısa videolar istendi. Ödüllü projeleriyle adını duyuran Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi de bu küresel harekete çektikleri videoyla destek verdi.

Bir okul bahçesinde çekilen videoda çocuklar hep bir ağızdan "Matematik tavuk yumurtasında" diye bağırıyor. Ardından da önlerinden koşan tavuğu kovalamaya başlıyorlar. Hem eğlenceli hem bilgilendirici klip, matematikçiler tarafından başarılı bulundu.

Matematik en eğlenceli dakikalarımız olabilir

Dünyanın dört bir yanından gelen videolar arasından seçilenler https://www.idm314.org/math-everywhere-video.html adresinden yayınlandı. Enderunlu çocukların videosu sayfada ilk sırada "Mathematics is in... chicken eggs!" başlığıyla yer alıyor.

Klipleriyle "Matematik sadece sıkıcı rakamlardan oluşmaz, onu anlarsan aslında her şeyin içinde bir miktar matematik olduğunu görebilirsin" mesajı veren Enderunlular, koronavirüs nedeniyle evde kalan ve sokağa çıkamayan arkadaşlarına da şöyle bir tavsiyede bulundu. "Matematik aslında asık yüzlü ve korku duyulan bir disiplin olmayıp, tersine yaşam gibi eğlenceli, neşeli ve insanı dinlendiren bir uğraş alanıdır. Bilgisayardaki oyunlardan spora kadar her şey matematiğe dayanmaktadır. Yani matematik en eğlenceli dakikalarımız olabilir. Bu bizim elimizde. Evinizdeki her şeyde matematik var. Bu düşünceyle yaptığınız her şeyle hem matematik çalışmış hem sıkıntınızı eğlenceye çevirmiş olursunuz."

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nin hazırladığı klip, Mart 2021' e kadar dünyanın dört bir yanından izlenebilecek.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bağcılar Belediyesi, 14 Mart, Güncel

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