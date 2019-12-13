Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adede yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 3.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre;

Kesilen tavuk sayısı Ekim'de aylık bazda yüzde 0.5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.0 artışla 104 milyon adede yükseldi.

Kesilen hindi sayısı Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 2.5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.2 azalarak 594 bin adede geriledi.

Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla 188 bin 557 tona yükseldi.

Hindi eti üretimi de, bir önceki aya göre yüzde 5.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4.6 artışla 5 bin 926 tona yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. (Grafik)