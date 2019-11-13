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Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.7 milyar adede yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 3.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3.7 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

13.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:51Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.7 milyar adede yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi 'de bir önceki aya göre yüzde 3.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3.7 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Eylül 2019" verilerine göre;

Kesilen tavuk sayısı 104 milyon, kesilen hindi sayısı ise 594 bin adet oldu.

Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 11.9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9.9 arttı.

Kesilen hindi sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 22.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6.7 arttı.

Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15.1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artışla 188 bin 165 tona yükseldi.

Hindi eti üretimi de, bir önceki aya göre yüzde 19.3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 azalarak 5 bin 635 ton oldu. (Grafik)



Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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