Tavuk yumurtası üretimi Nisan'da azaldı

Kaynak: İHA

Tavuk yumurtası üretimi Nisan döneminde yüzde 3,4 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.KESİLEN TAVUK SAYISI 100 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 451 BİN ADET OLDU Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.TAVUK ETİ ÜRETİMİ 179 BİN 39 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 4 BİN 560 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azaldı.(İHA)