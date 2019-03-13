Tavuk Yumurtası Üretimi Ocak'ta Arttı

Kaynak: İHA

Tavuk yumurtası üretimi, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı Kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.Kesilen tavuk sayısı 97 milyon, kesilen hindi sayısı ise 430 bin adet olduKesilen tavuk sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Ocak ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 44,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.Tavuk eti üretimi 168 bin 908 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 80 ton olarak gerçekleştiTavuk eti üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Ocak ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 14,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 azaldı. - İSTANBUL