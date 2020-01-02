Haberler » Ekonomi » Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi - Ekonomi

Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi

Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

02.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:17 Tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde KDV indirildi
Mobilya ile birlikte tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranı düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Mobilyadan sonra tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de KDV oranları düşürüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişilik Yapılmasına Dair Karar'a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV'nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6'ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi. - İSTANBUL

Murat Erat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:51   Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı - Ekonomi
17:46   Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı - Ekonomi
17:46   Türkiye, Libya'ya asker gönderiyor - Ekonomi
17:45   Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:44   New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi
15:22   Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Ekonomi
13:31   Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Ekonomi
12:48   TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu - Ekonomi
11:28   Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
11:19   Memurlar, alacakları zammı belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor - Ekonomi
2.01.2020 17:57:25