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Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak, ahırda tutulan 19 tavuğu öldürdü.

10.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:34
Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak, ahırda tutulan 19 tavuğu öldürdü. Gizlendiği tahtaların arasına sıkışan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile uyutularak, yakalandı. Tavukların sahibi Mümine Vural zararının karşılanmasını istedi.

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, havalandırma bölümünden vaşak girdi. Sabah saatlerinde yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde buldu. Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural hemen yakınlarından yardım istedi. Vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı.

Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen görevliler, vaşağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vaşak uyuşturucu iğne ile vurularak, uyutuldu. Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, "Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Oltu, Güncel
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