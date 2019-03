Tavuklarına "Mozart" Dinleten Girişimci Yumurta Taleplerinden Memnun

Kaynak: AA

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa 'da Uludağ eteklerinde tavuk çiftliği kuran Özgür Adıyaman , gezen tavuklarına her gün Mozart 'ın eserleri başta olmak üzere klasik müzik dinletiyor."Doğal yumurta" hedefiyle çiftliğini kuran ve okuduğu bir haberden sonra verimi artırmak amacıyla hayvanlarına her gün besteci Wolfgang Amadeus Mozart 'ın eserlerini dinleten 22 yaşındaki girişimcinin sattığı yumurtalar, kentte talep görüyor. Çiftlik sahibi Özgür Adıyaman, 2,5 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı'ndan mezun olduğunu ve iş arayışına girdiğini, bulamayınca da kendi işini kurmaya karar verdiğini anlattı.Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti:"Ne yapabilirim, diye düşündüm. Son zamanlarda her şey doğallığını yitirdi. Doğallık arayışa girince benim aklıma yumurta geldi. Sonra tavuklarımızı temin ettik. Arsamızı ayarladık ve üretime başladık. 'Tepkiler nasıl olur' diye korkuyorduk ama insanların doğala yönelmesi sayesinde bizim yumurtalarımız da tutuldu. Şu an işlerimiz iyi, vatandaşlar doğal ortamımızı gördüğü için yumurtalarımıza talep gösteriyor."Çiftliğinde hayvanlarına klasik müzik dinlettiğini belirten Adıyaman, şöyle devam etti:"Yumurta yemi kullanmıyoruz, tavuklara doğal besinler veriyoruz. Doğal ortamda özgürce geziyorlar ve tavuklarıma her gün Mozart dinletiyorum. Bu fikir de aklıma okuduğum bir haberden sonra geldi. Süt ineklerine klasik müzik dinletildiğini ve bunun süt verimini ciddi anlamda artırdığını okudum. Biraz araştırma sonrasında ben de yapmaya karar verdim. 'Tavuklarda da işe yarar mı acaba' diye düşündüm. Sonuçta müzik ruhun gıdasıdır. Tavuklar akşamları tüneklere çıkıyor ve kısık bir ışık veriyoruz. Gün içinde çok fazla gezdikleri için dinlenmeleri gerekiyor. Akşamları başta Mozart olmak üzere yaklaşık 2 saat klasik müzik dinletiyoruz. Güneşli günlerde dışarıda yemlerken de klasik müzik açıyoruz. Tavuklar sabah yumurtluyor ve müzik dinledikleri daha sağlıklı, verimli yumurtladıklarını düşünüyorum."Adıyaman, satışları sosyal medya hesabı üzerinden aldığı siparişlerle yaptığını, şehir içi her yere teslimat yaptıklarını aktardı.Çiftlikte de satış yaptıklarını belirten Adıyaman, yumurtaların 30'lu kolisini çiftliğe gelindiğinde 25 liraya, teslimatı kendileri yaptıkları takdirde ise 30 liraya sattıklarını ifade etti.Adıyaman, çiftlikte yaklaşık bin 200 tavuk olduğunu belirterek, "Günde 800-900 yumurta alıyoruz. Açıkçası bu da bize yetmiyor çünkü talep çok. Taleplere yetişebilmek için yakın zamanda kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı."Olumlu etkisinin olduğu söylenebilir"Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan Besleme Bölüm BaşkanıProf. Dr. Mehmet Mustafa Oğan, bilimsel olmayan ancak müziğin tavuklar üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden bildirimler bulunduğunu ancak müziğin tavuklar üzerinde verimlere yansıyabilecek olumlu etkilerinin olduğu konusunun netlik kazanmadığını ifade etti.Oğan, müziğin bıldırcınlarda yumurta verimi, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma gibi parametreleri olumlu yönde etkilediğini bildiren daha fazla bilimsel kaynak bulunduğunu vurgulayarak, "Genel olarak çiftlik hayvanlarında verimler hava sıcaklığı, nem, besleme, yem kalitesi, bakıcı, yaş, ırk gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle müziğin verimlere doğrudan tek başına etkisi belirgin olmasa da hayvanlarda genel stres düzeyini azaltarak olumlu etkisinin olduğu söylenebilir." dedi.