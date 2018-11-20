Tavuklu Manisa Kebabı Nasıl Yapılı?

Çok sevilen Manisa kebabı tarifini artık evinizde yapabileceksiniz. Gerçek Manisa kebabı, kuzu eti ile yapılır. Fakat biz sizin için daha ekonomik olacak şekilde tavuklu versiyonunu paylaştık. Tavuklu Manisa kebabı, kuzu etini aratmayacak bir lezzete sahiptir ve bu tarifi denemekten pişman olmayacaksınız. Tavuklu Manisa kebabını evinizde yapmak oldukça basittir. Akşam yemeği için misafirlerinize özel olarak bir yöresel yemek yapmak istiyorsanız, tavuklu Manisa kebabı tarifini mutlaka deneyin. Peki, tavuklu Manisa kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeler...MalzemelerKrep için:-2 su bardağı un-2 su bardağı süt-2 yumurta-Yarım çay bardağı sıvı yağ-Tuzİç harcı:-4 parça tavuk göğsü-2 orta boy soğan-1 su bardağı bezelye-2 domates-2 diş sarımsak-Tuz, karabiber, kırmızı biberBeşamel sos:-2 yemek kaşığı tereyağı-2 yemek kaşığı un-500 ml süt-Tuz, karabiberÜzeri için:-Kaşar peynirNasıl yapılır?-Öncelikle iç harç hazırlanır.-Tavuklar tavada pişirilip içine ince kıyılmış soğan eklenip kavurmaya devam edilir.-Bezelyesini, domatesini, sarımsağını ve baharatlarını da ekleyip kısık ateşte sotesi hazırlanır.-Bu arada krep hamuru hazırlanıp ince dökülür. Çok pişirmeden tavadan alınır.-Bir kasenin içine krep yerleştirilip içi harçla doldurulur.-Kapatıp borcama veya fırın tepsisine dizilir.-Beşamel için un ile yağ iyice rengi dönene kadar kavrulur.-Sonra sütü ilave edilip baharatı eklenip kaynayıncaya kadar karıştırılır.-Pişen beşamel kreplerimizin üzerine dökülür.-Üzerlerine de rendelenmiş kaşar peyniri koyup 200 derecede üzerleri kızarana kadar fırında pişirilir.Afiyet olsun.