Tayfun Aydoğan: "Hedefim Menemenspor formasıyla Süper Lig'de yer almak"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un 2014 yılında Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu. Geçen sezonlarda sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine mahkum olan 23 yaşındaki orta saha, teknik direktör Cenk Laleci'nin göreve gelmesiyle birlikte bankoların arasına girdi. Forvet arkasında görev alan Tayfun, bu sezon 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 lig maçında forma giyip 3 gol attı.Genç oyuncu 6 yıllık Menemenspor kariyerinde ilk kez bu kadar fazla 11'de oynamayı başardı. Çalışmayı hiç bırakmadığını belirten Tayfun, "Yedek kaldığım sezonlarda çok çalışarak kendimi geliştirmek için çaba sarf ettim. Menemenspor ile birlikte ben de kariyerimde ilk kez TFF 1'inci Lig'de oynadım. Hedefim Menemenspor formasıyla Süper Lig'de yer almak" dedi.

Kaynak: DHA