Tayfun Bayındır: "Lucescu'daki Rahatlık Beni Korkutuyor"

CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol
" programında Milliyet
Spor Müdürü Tayfun Bayındır
, önemli açıklamalarda bulundu. Tayfun Bayındır, A Milli Futbol Takımı
hakkında değerlendirmelerde bulunurken, " Lucescu
'daki rahatlık beni korkutuyor." ifadesini kullandı.Tayfun Bayındır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Futbol bir sonuç oyunu. Öyle ya da böyle ulusal takımımızdan sonuç bekliyorsunuz. Sonuç nedir, kazanacaksınız ve en azından bu grupta ya ikinci olacaksınız, ya gruptan çıkacaksınız, küme düştü bu bir gerçek yani küme düştü sonuca baktığımız zaman. Bu takımı siz orada yendiniz, geldiniz burada yenildiniz, ilginç bir durum yani. Orada yenerkenki ortaya koyduğunuz oyun ve performansla buradakinin arasında dağlar kadar fark var, takımda ama dağlar kadar fark yok."
"Lucescu'daki rahatlık beni korkutuyor"
"Lucescu'daki rahatlık beni ürkütüyor, beni korkutuyor. Aidiyet duygusu, çok net... Milli takım başında bir Türk hocanın olmasının ana çıkış noktalarından bir tanesi budur zaten. Kendi ulusal takımınız, yüreğiniz, mantığınız, her şeyiniz onunla birlikte hareket edecektir. Lucescu için Türk Milli Takımı
'nın kaybedilmiş bir maçıdır bu, başında onun olduğu. Herhangi bir Türk hocayı alırsanız, kendi milli takımının kaybettiği bir maçtır. Onun da canı yanar, oyuncuların da canı yanar, tribündeki seyircinin canı, bizim canımızın yandığı gibi. Ama Lucescu için bu geçerli değildir. Onun yerine Lucescu değil de başka birisi de olsa, başka bir yabancı teknik direktör, Hiddink için de aynı şey geçerlidir. Ama burada ana nokta bence, bunu net olarak ortaya koyalım, sonuç. Sonuç olmadığı zaman üzerinizde yoğun bir baskı hissedersiniz."
Milliyet,Tayfun Bayındır
19 Kasım 2018 Pazartesi 05:05