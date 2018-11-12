12 Kasım 2018, 03:25
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Tayfun Bayındır: "Şenol Güneş ile Oyuncular Arasında Gerginlik Var"

Tayfun Bayındır: "Şenol Güneş ile Oyuncular Arasında Gerginlik Var"

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçını yorumlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek evinde beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın ardından CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında bu maçı ve gündemi değerlendiren Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, siyah-beyazlı takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Şenol Güneş ile bazı oyuncular arasında gerginlik var"

Tayfun Bayındır, "Beşiktaş'ta hocayla bazı oyuncular arasında bir gerginlik olduğu net." ifadesini kullanırken, "Yönetimle hoca arasında bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Hoca ne zaman gelirse Fikret Orman bir şekilde onun suyuna gidiyor. Bir memnuniyetsizlik olduğu net." dedi.

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Milliyet,Beşiktaş,Tayfun Bayındır

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