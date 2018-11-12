Tayfun Bayındır: "Şenol Güneş ile Oyuncular Arasında Gerginlik Var"

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş
, sahasında Demir Grup Sivasspor
'a 2-1 yenilerek evinde beklenmedik bir mağlubiyet aldı.
Karşılaşmanın ardından CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol
" programında bu maçı ve gündemi değerlendiren Milliyet
Spor Müdürü Tayfun Bayındır
, siyah-beyazlı takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Şenol Güneş
ile bazı oyuncular arasında gerginlik var"
Tayfun Bayındır, "Beşiktaş'ta hocayla bazı oyuncular arasında bir gerginlik olduğu net." ifadesini kullanırken, "Yönetimle hoca arasında bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Hoca ne zaman gelirse Fikret Orman
bir şekilde onun suyuna gidiyor. Bir memnuniyetsizlik olduğu net." dedi.
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Milliyet,Beşiktaş,Tayfun Bayındır
12 Kasım 2018 Pazartesi 03:25