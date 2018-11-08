Tayfun Bayındır: "Ucuz Kurtardı"

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"Fatih Terim'in cezasının bu rakama ulaşması..."

"Maddelerde alt sınırlar var. Alt sınırlar gözetilmiş. Sanıyorum tahrik unsuru, atmosfer de dikkate alınarak bu cezalar verilmiş. Açıkçası bazı isimlerle ilgili daha yüksek de olabilirdi. Kamu vicdanıyla ilgili olarak söylüyorum. Ama tercihler bu yönde. Şu bir gerçek; Fatih Terim'in cezasının bu rakama ulaşması birden fazla açıklamasıyla ilgili. Biliyorsunuz önceki gün de Schalke maçından sonra bir açıklama yapmıştı. Orada belki alt sınırdan yukarı çıkılmıştır. Ama diğer cezaların hepsi beklenene yakın, biraz altında cezalar.

"Galatasaray kadro kurmak anlamında ciddi sorun yaşayacak"



Bu cezalar her iki takıma kadro kurmasında ya da Galatasaray'ın idari biçimini ciddi şekilde etkileyecektir. Bir de tahkim kurulu aşaması var. Tahkim kurulu onaylayabilir de, düşürebilir de... Ama onadığını düşünürsek iki kulüp için de 3 maç alan da dahil olmak üzere, Galatasaray kadro kurmak anlamında ciddi sorun yaşayacaklar.

"Belhanda hemen sarı kart gördüğü için hemen aynı suç için ceza vermesi mümkün olmadığı için çok ucuz kurtardı. Donk ve Rodruiges'e verilen cezalar görüntüler üzerinden ortaya çıktı. Galatasaray'ın çalışanları da sevk edilmişlerdi. Onlar da kuralları ihlal ettikleri için sevk edilmişlerdi"





Spor yorumcusu Serdar "Ben olsam Hasan Şaş'a 10 maç verirdim"Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise cezalarla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Demek ki bundan sonra bu tip meseleler ve olaylarla ilgili nirengi noktamız bu kadar ağır cezalar olacak. Dün Bakan Beyin açıklaması ve bu kadar büyük bir toplam bir yükün oluşması, topyekün mücadeleyi gösterir. Cezalar, Federasyon'la birlikte tüm futbol camiasının topyekün iradesini gösterir. Cezaların düşeceğini de sanmıyorum. Fatih Terim'in cezasına şaşırdım, zannediyorum iki açıklamayı birleştirmişler. Jailson'un aldığı ceza normal. Donk ve Rodrigues'i anlamamıştım. Ama demek ki bizim görmediğimiz görüntülerde 6 maç ceza alacak bir takım olaylar olmuş. Ben olsam Hasan Şaş'a 10 maç verirdim"