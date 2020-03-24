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Tayfun Canlı: "Edremit Belediyesi 7/24 görevde!"

Balıkesir'in Edremit Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında tüm gücüyle Edremitliler'in yanında olmaya devam ediyor.

24.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:14
Tayfun Canlı:
Balıkesir 'in Edremit Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında tüm gücüyle Edremitliler'in yanında olmaya devam ediyor.

Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Emniyet Müdürü Yasin Özer'in de tam destek vermesi yerel yönetim ve merkezi idare işbirliğinin de güzel bir örneğini oluşturdu.

İlçede dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Edremit Belediyesi çağrı merkezi ile de 24 saat vatandaşa hizmet veriyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Edremit Belediyesi en başından beri önemlerini sıkı bir şekilde alıyor. Kaymakamlık başta olmak üzere emniyet, jandarma ve sağlık kuruluşları ile koordinasyon içerisinde hareket eden Edremit Belediyesi Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile kurulan hijyen timleri hava limanından duraklara, parklara, en uzakta kırsal mahallelere kadar dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. Edremit Belediyesi'nin 444 85 10 numaralı çağrı merkezi ile günün 24 saati vatandaşlara hizmet veriyor.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sözcü Canlı, "Korona virüsle mücadelede olayın en başından itibaren, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Hijyen timlerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz başta olmak üzere belediye olarak sıkı bir şekilde mücadele yürütüyoruz.

İlgili Bakanlıklarımızın genelgeleri ve Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan talimatları ile oluşturduğumuz 15 ayrı hijyen timi ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, durak, toplu taşıma araçları, üst geçit, park gibi yerlerden başlayarak hava limanına inen uçaklarımızdan kırsalda ki en uzak noktalara kadar binlerce noktayı dezenfekte ettik.

Bunun yanında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 444 85 10 numaralı çağrı merkezimiz 24 saat hizmet veriyor. Zabıta ekiplerimiz gıdadan, ilaca kadar büyüklerimizin ihtiyaçlarını giderip evlerine ulaştırıyorlar.

Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kurduğumuz koordinasyon merkezi ile de 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Vatandaşlara sokağa çıkmayın çağırısında da bulunan Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Başta 65 yaş üstü büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve evlerinde kalmalarını bir kez daha tavsiye ediyoruz. Lütfen sizler evlerinizde kalın bizler sizleri için çalışmaya devam edeceğiz, Allah'ın izniyle bugünleri de inşallah atlatacağız" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da eşi Oya Arslan ile sosyal medyadan yayınladığı mesajında vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

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