Tayfun Pirselimoğlu, Geleceğin Yönetmenleri İle Buluştu

Festival, "Sinema Dersleri" de birbirinden değerli sinemacıları sinema öğrencileri ile buluşturuyor.

21 Kasım Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Frig Salonu'nda gerçekleşen dersin konuğu en son 37. İstanbul Film Festivali'nde "Yol Kenarı" filmi ile "En İyi Yönetmen" ödülü alan Tayfun Pirselimoğlu oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası bir çok festivalden ödül ile dönen Pirselimoğlu, yönetmenlik üzerine deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Eskişehir Film Festivali'nin özellikle üniversite festivali olmasından kaynaklı oldukça sektörde özel bir yeri olduğunu dile getiren Pirselimoğlu, sinema dersleri kapsamında öğrencilerle buluşmaktan duyduğu mutlululuğu dile getirdi.

Dünyada ve Türkiye'de çok fazla film çekildiğine dikkat çeken usta yönetmen sinema okuyan öğrencilere de okurken veya mezun olduktan sonra profesyonellerin iş sağlamalarının gerektiğinin altını çizdi.