Tayfun Topal'dan Ayrılan Deniz Seki, Sessizliğini Bozdu: O Benim Baş Tacım

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki gün yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı Tayfun Topal'dan ayrıldığını açıkladı. Dün akşam eski sevgilisinin mekanında konser veren Deniz Seki, ayrılığı hakkında da ilk kez konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Deniz Seki önceki akşam eski sevgilisi Tayfun Topal'ın mekanında sahneye çıktı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seki, ayrılık haberlerine sessiz kalmayı tercih etti.

"TAYFUN BENİM BAŞ TACIM"

Muhabirlerin "Tayfun Bey'de içeride" demesinin üzerine konuşan Deniz Seki, "Tayfun benim canım, baş tacım" dedi.

AYRILDIKLARINI DUYURMUŞTU

Instagram hesabından Tayfun Topal'la ayrıldıklarını açıklayan Seki, "Bugün basında çıkan haberleri birinci ağızdan doğrulamak isterim. Sayın Tayfun Bey ile ilişkimizi sonlandırdık ancak kendisi her zaman saygı duyduğum biri olmakla birlikte iş arkadaşlığımız devam etmektedir. Konuyla ilgili yorumlarda hassas olacağınızı düşünerek tüm takipçilerimi bütün sevgimle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.