18.07.2019 10:11
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Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor'da

Tayfun Yanar Nazilli Belediyespor

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Tayfun Yanar, yeni sezonda Nazilli Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, son olarak Turgutluspor'da forma giyen tecrübeli Kayserili futbolcu Tayfun Yanar ile her konuda -anlaştı. 1988 doğumlu tecrübeli stoper Tayfun Yanar, geçen sezon Turgutluspor forması ile 30 maça çıktı.

Futbola 2003 yılında İstikbal Mobilya Kayserispor'da başlayan Tayfun Yanar, ardından Kayseri Erciyesspor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgat 1959 Spor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeylispor, Ofspor A.Ş, Düzcespor ve geçen sezon Turgutluspor takımlarında forma giydi.

İşte Tayfun Yanar'ın istatistikleri

Süper Lig - 5 Maç

TFF 1.Lig -11 maç 2 gol

TFF 2.Lig 14 maç

TFF 3.Lig - 240 maç 18 gol

Türkiye Kupası - 11 maç 1 gol

U21 Ligi - 88 maç 7 gol - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Tayfun Yanar, Kayseri, Nazilli, Spor

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