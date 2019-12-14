Haberler » Spor » Tayfur Havutçu: 'İstediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti... - Spor

Tayfur Havutçu: "İstediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti...

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu aldıkları galibiyetle morallerinin daha da yukarıya taşınacağını dile getirerek, "Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek...

14.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:33Tayfur Havutçu:
Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmalarında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden 'da Teknik Direktör Tayfur Havutçu aldıkları galibiyetle morallerinin daha da yukarıya taşınacağını dile getirerek, "Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Maçın ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan Tayfur Havutçu, "Bizim için önemli bir galibiyet. Rizespor'un son 3 maçını içeride kazandığını biliyorduk. İçeride daha etkili oynadığının farkındaydık. Maç içerisindeki planlarımız hepsi istediğimiz şekilde gelişti. Rizespor'a alan bırakmadık. Belki birkaç pozisyon verdik. Ama istediğimiz golü bulduktan sonra bizim lehimizde gelişti ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizim moralimizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Devre arasına alabileceğimiz maksimum puanı toplayıp iyi bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:58 Maçın ardından - Spor
19:55 Son Dakika! Fatih Terim'den Nzonzi açıklaması! - Spor
19:50 Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
19:50 TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Spor
19:48 Bayern Münih, iki hafta sonra sahadan galip ayrıldı - Spor
19:07 Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi! - Spor
18:41 Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı! - Spor
17:42 Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik - Spor
17:22 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı - Spor
16:54 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
14.12.2019 20:03:11