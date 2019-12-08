Haberler » Spor » Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı - Spor

Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başında ilk resmi müsabakasına Beşiktaş karşısında çıktı.

08.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:33Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı
Geçtiğimiz günlerde ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başında ilk resmi müsabakasına karşısında çıktı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, takımının başında ilk sınavına çıktı. Lacivert-beyazlıların geçtiğimiz günlerde 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı Tayfur Havutçu, ilk resmi maçına Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasıyla çıktı.

Havutçu, siyah-beyazlılarda bir dönem forma giymiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik olarak görev almıştı. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:42 Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor
19:39 Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Spor
19:32 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
19:28 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
19:24 Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi - Spor
19:07 Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
8.12.2019 19:43:44