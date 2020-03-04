Tayfur Sökmen kimdir? Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve son Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in hayatı ve biyografisi!

Milli Müadele sırasında Kuva-yi Milliye de komutanlık yapmış ve Milletler Cemiyeti'nin kararı ile Hatay 'ın Suriye'ye bağlı bir sancak olmasına karar verilmesi ile birlikte Hatay'ın ilk ve son Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş merhum Tayfur Sökmen kimdir? Hangi görevlerde bulundu? Merak edilenlerin yanıt haberimizde.

TAYFUR SÖKMEN KİMDİR?

Tayfur Sökmen doğum tarihi : 1892

Tayfur Sökmen ölüm tarihi : 3 Mart 1980

Tayfur Sökmen görev süresi : 2 Eylül 1938 – 29 Haziran 1939

Tayfur Sökmen doğum yeri : Antep – Osmanlı İmparatorluğu

Tayfur Sökmen mesleği : Komutan, Cumhurbaşkanı

Tayfur Sökmen

TAYFUR SÖKMEN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1982 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Antep'te doğan Tayfur Sökmen hususi eğitim almış ve ayrıa Rüştiyeyi bitirmiştir. Milli Müadele'nin başlaması ile birlikte 2. kolordu emrinde Kuva-yi Milliye komutanlığı yapmıştır. Siyasi ve askeri kariyerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti temsilciliği, İskenderun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruculuğu ile başkanlığı, Antakya - İskenderun muaveneti İçtimaiye cemiyeti başkanlığı ve Hatay Erkimlik Cemiyeti Reisliği yapmıştır. Suriye'ye bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu görevi 29 Haziran 1939 Millet Melisi'nin aldığı karar ile Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması kararına kadar devam ettirmiştir. TBMM 5. ,6. , 7. ,8. dönem Antalya ve 9. dönem Hatay milletvekilliği yapmıştır. Evli ve altı çocuk babası olan Tayfur Sökmen, vefatının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir. İstanbul'un Kartal ilçesinde devlete tahsis ettiği bir arsası bulunmakta ve bu arsa üzerinde 2 tane okul bulunmaktadır.

17., 18. Dönem Hatay, 21. Dönem İstanbul milletvekilliği ile TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunmuş olan Murat Sökmenoğlu'nun babasıdır.