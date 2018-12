Tayin İsteyen Polis Dehşet Saçtı: Rize Emniyet Müdürü Şehit, 2 Polisi Yaralı- Yeniden

11 Aralık 2018 Salı 18:45



11 Aralık 2018 Salı 18:45

TAYİN İSTEYEN POLİS DEHŞET SAÇTI: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT, 2 POLİSİ YARALI- YENİDENRize'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (38), kent merkezine tayin isteği için geldiği Rize Emniyet Müdürlüğü'nde, istediği gerçekleşmeyince dehşet saçtı. Tabancasıyla kurşun yağdıran Sarıcaoğlu'nun vurduğu Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralanırken, saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıyıduyup hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi, 1 kız çocuğu annesi Leyla Verdi, gözyaşına boğuldu. Şehit Verdi'nin hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşı döktü.Olay bugün saat 15.00 sıralarında, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezine İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, tayin istemi nedeniyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTIGörüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, silahını teslim aldıktan kısa bir süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Makam odasına dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, saldırı anında makam odasına bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. Ayrıca ihbar üzerine çok sayıda ambulans Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırı sonrası çok sayıda polisin yanı sıra Özel Harekat Polisleri de Emniyet Müdürlüğü ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDUSilahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.Diğer yarılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da ameliyata alındığı bildirildi. Yaralılar Polat ve Köksal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltında tutulan ve kapısında polislerin beklediği öğrenilen Sarcaoğlu'nun, tedavisinin ardından sorgulanacağı bildirildi.EŞİ, ACI HABERLE YIKILDIİl Emniyet Müdürü yardımcıları, saldırı haberi üzerine hastaneye koşan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi'ye, acı haberi verdi. Leyla Verdi, eşinin şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Leyla Verdi, görevli polis memurlarınca teskin edilmeye çalışıldı. Bir süre hastanede kalan Leyla Verdi, daha sonra buradan ayrıldı.Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit olduğu haberiyle, hastane önünde bekleyen meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, cenaze işlemlerinin ardından, yarın görev yaptığı Rize İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.VALİ ÇEBER: ELİM BİR OLAYRize Valisi Kemal Çeber, uğradığı silahlı saldıra şehit olmasının ardından, açıklamada bulundu. Vali Çeber, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı" dedi.'HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ'Vali Çeber, saldırıdan sonra gözaltına alınan polis memuru ile de bilgiler vererek, "Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.'ONA 'POLİS MEMURU' DİYEMİYORUM'Vali Çeber, saldırının nedeniyle ilgili sorular üzerine ise "Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görüşmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona 'polis memuru' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasını çekecek" ifadelerinde bulundu.CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, GENEL KURUL'U BİLGİLENDİRDİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin boynundan vurulduğunu kaydeden Oktay, saldırının saat 14.50'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu; İl Emniyet Müdürü görüş gününde tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır. Tüm yaralılar Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ne yazık ki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJIÖte yandan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11.12.2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."ALTUĞ VERDİ KİMDİR?1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.ŞEHİT VERDİ, SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİ'NE KATILDIŞehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, bugün yaşanan saldırı öncesinde Rize'de düzenlenen İyidere Belediyesi 11'nci Geleneksel Hamsi Festivali'ne katıldığı ortaya çıktı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi, festivalde vatandaşlarla bir araya gelirken, onlarla konuşup birlikte hamsi yedi. Verdi'nin buradaki programının ardından emniyet müdürlüğüne geçtiği ve ardından şehit olduğu saldırının yaşandığı öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi nin Hamsi festivalindeki görüntüleri-Emniyet Müdürlüğü önünden görüntü-hastane önünden görüntüler-Rize Valisi nin açıklamaları-Şehit Emniyet Müdürü Verdi nin eşinin hastaneden çıkarken görüntüleriHaber-Kamera: Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER- Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/RİZE, -