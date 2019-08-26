Tayini çıkan emniyet müdürüne veda programı

Suşehri ilçesinde tayini çıkan Emniyet Müdürü Halil Uludağ için veda yemeği düzenlendi.



Belediye Sosyal Tesislerindeki yemekte konuşan Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan Uludağ'a yeni görev yerinde başarılar diledi.



Devlet memurlarının her yerde bir misafir olduğunu kaydeden Partal, "Önemli olan o görev yerlerinde güzel hizmetler yapmak ve güzel anılmaktır. Emniyet Müdürümüz de ilçemizde çok güzel çalışmalara imza attı. Yeni görev yerinde de bu başarıları devam ettireceğini ümit ediyorum." dedi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de "Halil Bey'i hepimiz kardeşimiz gibi çok sevdik. Hepimiz üzüntülüyüz aslında fakat terfisiyle gitmesi bakımından da seviniyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Halil Uludağ da güzel dostluklar edindiklerini belirterek, yemeği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaymakam Vekili Partal, Uludağ'a günün anısına tablo hediye ederek, başarı belgesi verdi.