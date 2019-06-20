20.06.2019 10:16
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Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle farklı illere atanan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle farklı illere atanan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'ın ev sahipliğinde, İslahiye Ticaret Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ercan Yetkin, adliyede görevli hakim ve savcılar ile adliye çalışanlar katıldı.
Kotan, yemeğin ardından tayini çıkan hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket ve hediye takdim etti.
Kaynak: AA
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