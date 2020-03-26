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Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi kadın, Gaziantep'ten Antalya'ya çıkan tayini sebebiyle şehirden ayrılmaya karar verdi. Haberi duyan kayınpeder, kadını 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın hastaneden taburcu edilirken, kayınpederi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:40

Gaziantep 'te, sağlık memuru olarak çalışan 2 çocuk annesi Buket S, Antalya 'ya tayini çıktığı için şehirden ayrılmak istedi. Cezaevindeki eşinden boşanmaya karar veren genç kadın, şehirden ayrılmasını istemeyen kayınpederi tarafından bıçaklandı. Öldürülmekten korktuğunu söyleyen genç kadın, tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak tayininin çıktığı Antalya'ya gitti. Kayınpeder ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S, 5 yıllık eşi Mehmet S'nin uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S, taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S, başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket S, ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

''EŞİME BOŞANMA DAVASI AÇACAĞIM''

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki iki oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S, "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Gözaltına alınan Mahmut S, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Memuru, Gaziantep, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

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Gaziantep'ten Antalya'ya tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

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Yorumlar (8)
KARTAL:kişi kendi gibi bilir herkesi
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KİLİSLİ:Kesinlikle bunun altında başka pislikler var durup dururken adam niye bicaklasin
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HERŞEYİMİZ BOZUK:ablacım evlenirken hiç mi dikkat etmiyorsunuz uçuk kaçık sapık katillerle evleniyorsunuz insan domates alırken bile inceliyor seçiyor hayatınızı emanet edeceğiniz kişiyi de lütfen düzgün seçin yahu
Cevap Yaz 0 4
ANTEPLİ:Kesin demiyorum ama kesine yakın bir derecede kayınpeder/gelin ilişkisi mevcut gibi duruyor bu durumda. Allah sonumuzu hayır etsin.
Cevap Yaz 4 0
HAKAN:ne olursa olsun zorla evlilik olmaz.
Cevap Yaz 0 2
OBJEKTİF:Var bir şeyler bu işte. Kadınlara güven olmaz
Cevap Yaz 35 6
DORĞU:olabillir doğru söylüyor olabilirsin oğlan. (:
0 0
BABA OĞUL YATSINLAR ŞİMDİ:kızın annesi babası sahip çıkmadığına göre başka şeyler de var muhtemelen
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