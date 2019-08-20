Haberler» Güncel» Haber

Tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.

20.08.2019 10:18 Tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.
Tayini çıkan Vali Yardımcıları Tayyar Şaşmaz, Şahin Aslan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak onuruna yemek verildi.
Polisevinde düzenlenen veda yemeğine, Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve eşi Gökşen Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, kaymakamlar ve eşleri katıldı.
Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı vali yardımcıları ve kaymakamlara teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.
Konuşmanın ardından tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara Vali Yıldırım tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Aziz Yıldırım, Şahin Aslan, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:10   Doğadaki parçaları süs eşyasına dönüştürüyor
11:10   Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
11:10   TOGÜ'de kayıtlar başladı
11:09   Nimri Kullukları Sanat Projesi'ne "Trakya Kulluk" isimli kulluk ile Trakya Üniversitesi'nden destek
11:09   Nusaybin'de HDP'li belediyeye çöp toplamama tepkisi
11:08   Bayramda kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
11:08   VALİ YERLİKAYA EMİNÖNÜ ALT GEÇİDİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU