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Tayini çıkan vali yardımcısı ve kaymakamlara veda yemeği

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.

21.08.2019 09:52 Tayini çıkan vali yardımcısı ve kaymakamlara veda yemeği
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, Hukuk Müşaviri Adem Başoğlu, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar onuruna yemek verildi.
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine, Vali Yılmaz Doruk, Vali Yardımcıları İdris Akça ve Hasan Hüsnü Türker katıldı.
Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı vali yardımcısı ve kaymakamlara teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Şerif Yılmaz 2, Seda Başoğlu, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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