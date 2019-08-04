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Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi

Erzurum Adliyesinde uzun yıllar başarı ile görev yapan ve tayini Akçakoca Adliyesine çıkan Soruşturma Bürosunun zabıt katibi Mustafa Enes Gündüz'e mesai çalışma arkadaşları başarı plaketi vererek uğurladı.

04.08.2019 10:03 Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi
Erzurum Adliyesinde uzun yıllar başarı ile görev yapan ve tayini Akçakoca Adliyesine çıkan Soruşturma Bürosunun zabıt katibi Mustafa Enes Gündüz'e mesai çalışma arkadaşları başarı plaketi vererek uğurladı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Muktedir Güngör, Adalet Sen Erzurum Adliye İşyeri Temsilcisi Mucip Yazıcı, adliye personelinin katıldığı veda töreninde zabıt katibi Mustafa Enes Gündüz'e plaket takdim eden Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, gösterdiği üstün gayreti ve yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Akçakoca Adliyesine atanan Mustafa Enes Gündüz'e yeni görev yerinde üstün başarı dileğinde bulunarak plaket takdim etti.

Başsavcı Vekili Şen, "Adliyemizde yıllardır zabit katibi olarak görev yapan Enes kardeşimize mesai arkadaşlarım adına yeni görev yerinde başarılar diler, tüm hayatı boyunca üstün başarılar dilerim" dedi. - ERZURUM

Başsavcı, Akçakoca, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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