21.06.2019 12:07
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Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma komutanına veda yemeği

Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma komutanına veda yemeği

Tayinleri çıkan Söğüt İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenlendi.

Tayinleri çıkan Söğüt İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenlendi.

Söğüt'te düzenlenen veda yemeğine; Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk , Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilçe protokolü katıldı. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sever, "Tayinleri çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenledik. Başsavcımıza ve komutanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
üsteğmen , cumhuriyet , söğüt , jandarma , Yaşam

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