Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma komutanına veda yemeği

Tayinleri çıkan Söğüt
İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenlendi.
Söğüt'te düzenlenen veda yemeğine; Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk
, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve ilçe protokolü katıldı. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sever, "Tayinleri çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Demircan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna için veda yemeği düzenledik. Başsavcımıza ve komutanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK