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'daki Taylan'ın kıyafetlerini kombinlediğim fotoğraflardan sonra erkek kıyafetlerini nasıl kombinlediğim sıkça sorulmaya başlandı. Bende bu videoda daha maskülin kıyafetleri hangi durumlarda nasıl kombinlediğimi paylaştım. Senaryolarınızı kombinlediğim videodaki gibi farklı önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. İyi seyirler ??
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01 Aralık 2018 Cumartesi 19:39