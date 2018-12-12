"Taylan'ın işi ne?" "Evlilik ya da bebek düşünüyor musun?" "O ajans senin mi?" "Sadece sana mı çalışıyorlar?" gibi sorularınızı bu videoda arabada gezerken cevapladım. Benim çok hoşuma gitti bu format. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.??
İlham aldığım video: "Driving with James Charles" https://youtu.be/BsJ4ShB0QAQ
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12 Aralık 2018 Çarşamba 20:09