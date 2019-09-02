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Taylan antalyalı, galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

02.09.2019 23:23 Taylan antalyalı, galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir."



Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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