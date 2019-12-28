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Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla göz doldurdu

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da maça damga vuran isim Taylan Antalyalı oldu. Genç futbolcu, gösterdiği performansla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

28.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:52

'ın 'u konuk ettiği mücadelede sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, G.Saray'ın genç yıldızı gösterdiği performansla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünde penaltıyı yaptıran Taylan Antalyalı, 37. dakika Ömer Bayram'ın pasında yaptığı vuruş, Celustka'ya çarparak ağlara gitti ve fark 3'e çıktı.

Taylan Antalyalı, 90. dakikada bu kez ağları buldu ve skoru 5-0'a getirdi.

İLK KEZ 11'DE

Bu sezon ilk kez Galatasaray formasıyla bir lig maçına ilk 11'de çıkan 24 yaşındaki Taylan Antalyalı'ya sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu sözler söyledi.

İşte sosyal medyada yapılan Taylan Antalyalı yorumlarından bazıları;

Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla göz doldurdu

Antalyaspor, Galatasaray, Spor


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