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Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz

Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruzİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı, koronavirüs salgınına karşı herkesi hijyen kurallarına uymaya ve evde kalmaya davet etti.

23.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:21
Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz
İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray 'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı, koronavirüs salgınına karşı herkesi hijyen kurallarına uymaya ve evde kalmaya davet etti.
Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, koronavirüs önlemleri konusunda Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara mesaj verdi. 25 yaşındaki futbolcu, hijyene ve devlet yetkililerinin belirlediği kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.
"14 KURALA UYALIM"
Sağlık Bakanlığı'nın "evde kal" çağrısını hatırlatan Antalyalı, "Koronavirüs nedeniyle ailem ve ben gerekli önlemleri aldık. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Siz de uyulması gereken 14 kurala dikkat edin. Bu durumu ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkilerimizin uyarıları oluyor, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerine dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli, kendinize iyi bakın" dedi.
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Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz

Kaynak: DHA

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Taylan Antalyalı: Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz
Etiketler : Koronavirüs, Galatasaray, DHA, Güncel

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