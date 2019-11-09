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Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.

09.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:16Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi
'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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