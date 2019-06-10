Taylan, Ceylan'ı kaçırıyor! Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Canevim dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Feryal, Taylan'ın ne yapmak istediğini çözümlemeye çalışırken Melis'ten hiç beklemediği bir karşılık alır.Canevim dizisinin 1. bölümünde neler oldu? 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim dizisi hakkında merak edilenler…

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2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye aday olan Canevim dizisi 2. bölüm fragmanıyla ekranlarda. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Melis, Taylan'a Ceylan'ı rahat bırakması için yalvarır. Ancak Taylan hiç de vazgeçecek gibi değildir ve Ceylan ile Ömer'in fotoğraflarını inceler. Taylan, Ceylan'dan intikam almak için hain planlar peşindedir. Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren, en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar.Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM OYUNCULARI

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Canevim'in Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu'nun, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstleniyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.