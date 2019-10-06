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- Taylan'da milli parkta 6 fil boğuldu

- Taylan'da milli parkta 6 fil boğulduBANGKOK - Tayland'da bir milli parkta şelalenin döküldüğü vadide 6 fil boğuldu, 2 fil ise ekiplerce kurtarıldı.

06.10.2019 13:30
- Taylan'da milli parkta 6 fil boğuldu
BANGKOK - Tayland'da bir milli parkta şelalenin döküldüğü vadide 6 fil boğuldu, 2 fil ise ekiplerce kurtarıldı.
Tayland'dın Mueang Nakhon Nayok bölgesindeki Khao Yai Milli Parkı'nda Haew Narok şelalesinin döküldüğü bir vadide 6 fil boğularak öldü. Ekiplerce 2 filin ise son anda kurtarıldığı belirtildi. Olayın ardından ölen fillerin vadiden çıkarılması için şelale ziyarete kapatıldı.
Park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan fillerin sağlık durumlarının hafta boyunca takip edileceği ifade edildi. Park veterineri Chanaya Kanchanasaka yaptığı açıklamada, "Şu anda 2 fil dinleniyor. Akıntıyı geçmeye çalışmaktan yorgun düştüler" dedi.
Ülkenin ikinci büyük milli parkı olan Khao Yai Parkı'nda 1992'de aynı vadide 8 fil boğulmuştu.
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Dong Phayayen-Khao Yai Orman Kompleksi'nin bir bölümü olan Khao Yai Milli Parkı'nda, 300 vahşi hayvan bulunuyor.
- Taylan'da milli parkta 6 fil boğuldu

Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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