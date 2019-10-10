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Taylan'da yeni bir dinozor türü bulundu

Tayland'da köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi.

10.10.2019 13:08Taylan'da yeni bir dinozor türü bulundu
Tayland'da köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi.
Tayland'ın orta kesiminde Ban Saphan Hin bölgesinde yapılan kazılarda 113 milyon yıl önce yaşamış "Siamraptor suwati" ismi verilen yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu.
Edinburgh Üniversitesinden paleontolog Steve Brusatte, köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni keşfedilen türün Tayland'da şimdiye kadar gün ışığına çıkarılan en önemli dinozor türlerinden biri olduğunu belirtti.
Araştırmayı yürüten paleontologlar, "Siamraptor suwati"nin fosilinin çok iyi korunduğunu ve etçil olan kısa ön ve uzun arka bacaklı dinozor türünün tarihine ışık tutacağını vurguladı.
Keşfin ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı.

Tayland, Güncel

Kaynak: AA

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