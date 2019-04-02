Taylan İskender Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU PERŞEMBE belediye başkan adayı olan Taylan İskender isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU PERŞEMBE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Taylan İskender isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ORDU PERŞEMBE adayı Taylan İskender kimdir? Bağımsız ORDU PERŞEMBE adayı Taylan İskender yüzde kaç oy aldı?

Taylan İskender Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU PERŞEMBE belediye başkan adayı olarak gösterilen Taylan İskender PERŞEMBE ilçesinde % 0,98 oranında oy almıştır. PERŞEMBE ilçesinde % 0,98 oranında oy olan Taylan İskender adlı Bağımsız adayı toplamda 226 adet oy sayısına ulaştı.

ORDU PERŞEMBE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.