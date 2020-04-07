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Tayland'a uçuşlar 18 Nisan'a kadar yasaklandı

Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeye yönelik bütün ticari uçuşların yasağı uygulamasını 18 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

07.04.2020 06:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 06:30
Tayland'a uçuşlar 18 Nisan'a kadar yasaklandı
Tayland hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeye yönelik bütün ticari uçuşların yasağı uygulamasını 18 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.
Tayland Sivil Havacılık Yönetiminden (CAAT) yapılan açıklamada, son günlerde ülke çapında Kovid-19 vakalarının artışı ve sağlık yetkililerinin yurtdışından gelenlerin virüs taşıma ihtimaline yönelik endişeleri nedeniyle 4 ve 6 Nisan tarihlerinde uygulanan uçuş yasağının uzatıldığı bildirildi.
Bunun yanı sıra CAAT, ülkeye seyahat eden herkesin zorunlu 2 haftalık karantinaya alınacağını belirterek "Resmi ve askeri uçaklar ile acil iniş yapan uçaklarda seyahat edenler de bu kurala dahildir." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Tayland'ın turistik adası Phuket'te bugünden itibaren toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Phuket Valiliği, ada genelinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğine dikkati çekti ve toplu alanlarda maske takmayanların 20 bin Tayland Bahtı (4 bin 100 TL) para cezasına çarptırılacağını açıkladı.
Tayland genelinde 2 bin 220 Kovid-19 vakası görülürken şimdiye kadar 26 hasta hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tayland, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tayland'a uçuşlar 18 Nisan'a kadar yasaklandı - Haberler

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