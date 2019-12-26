Haberler » Güncel » Tayland'da 100 bin plastik şişeden dev yılbaşı ağacı - Haber

Tayland'da 100 bin plastik şişeden dev yılbaşı ağacı

Tayland'da 100 bin atık plastik şişe, dev yılbaşı ağacına dönüştürüldü.

26.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:40 Tayland'da 100 bin plastik şişeden dev yılbaşı ağacı
'da 100 bin atık plastik şişe, dev yılbaşı ağacına dönüştürüldü.
Tayland'daki Chiang Rai eyaletinin kuzeyinde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla atık plastik şişelerden yılbaşı ağacı yapıldı. Singha Park'taki yılbaşı ağacının yapımında kullanılan pet şişeler yaklaşık 300 kişi tarafından toplanıp inşa edildi. Yüz bin plastik şişeden yapılan ve 29 metre yüksekliğindeki dev yılbaşı ağacı, boyanmış şişelerle süslenip ışıklandırıldı.
Singha Park yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı ağacının farkındalığı arttırmak için Ocak ayı sonuna kadar sergileneceği belirtildi. ağacında kullanılan plastik şişelerin ise daha sonra ise 5 bin tişörte dönüştürüleceği ifade edildi.
(İHA)

Tayland, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   Hatay'da, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haber
16:48   Kilis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
16:46   Domaniç'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi - Haber
16:43   Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbüloğlu vatandaşları uyardı - Haber
16:43   GAÜN Hastanesi'nde anlamlı etkinlik - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
26.12.2019 16:49:21