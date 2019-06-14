14.06.2019 11:46
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- Tayland'da 170 Öğrenci Zehirlendi

- Tayland'da 170 öğrenci zehirlendiBANGKOK - Tayland'da bir okulda öğrenim gören 170 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Tayland'da 170 öğrenci zehirlendi
BANGKOK - Tayland'da bir okulda öğrenim gören 170 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde bulunan Siri Benyalai okulunda 170 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okul müdürü, öğrencilerin öğle yemeği yedikten bir saat sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadığını belirtti. Durumu fark eden okul idaresi sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Öğrencilerin okulda öğle yemeğinde baharatlı tavuklu pilav ve süt tükettiği belirlendi. Baharatlı yiyeceklerin sütle servis edilmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Prasert Buakhao, bu durumun hazımsızlık, şişkinlik ve göğüs ağrılarına neden olabileceğini söyledi.
Öte yandan, öğrencilerin zehirlenme nedeninin kesinleşmesi için çalışma başlatıldı.- Tayland'da 170 Öğrenci Zehirlendi
Kaynak: İHA
Tayland, Güncel

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