Haberler » Güncel » Tayland'da 4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı

Tayland'da 4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı

Tayland'da 4 metre uzunluğundaki bir kral kobra yılanı girdiği kanalizasyondan bir saat süren kurtarma operasyonu sonunda çıkarıldı.

15.10.2019 15:44Tayland'da 4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı
Tayland'da 4 metre uzunluğundaki bir kral kobra yılanı girdiği kanalizasyondan bir saat süren kurtarma operasyonu sonunda çıkarıldı.
Bangkok Post'un haberine göre, kurtarma ekipleri, Krabi bölgesindeki bir kanalizasyondan 4 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında kral kobra yılanı çıkardıklarını açıkladı.
Haberde paylaşılan videoda, kurtarma ekibinden bir kişinin, elinden kayan yılanı, karanlık ve dar drenaj borusunda kuyruğundan güçlükle yakaladığını gösteren görüntüler yer aldı.
Yılanın ilk kez toplu konut bölgesinde görüldüğü ve kurtarma ekiplerinin durumdan haberdar edildiği belirtildi.
Kral kobra yılanını yakalamak için bölgeye giden 7 kurtarma görevlisi, hayvanın, şimdiye kadar buldukları en büyük üçüncü yılan olduğunu belirtti.
Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra, kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

Bangkok, Tayland, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:44 BEÜ, Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı'na katıldı
15:49 Esenyurt TEM Otoyolu'ndaki kaza trafiğe neden oldu
15:48 Esenyurt'ta minibüs yangını
15:48 İnegöl'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
15:48 Karabük'te "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzalandı
15:42 Rektör Turgut'tan yaralı askere ziyaret
15:42 Gezici Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti
15.10.2019 15:50:55